В предстоящие выходные ижевская фан-зона превратится в кинотеатр под открытым небом

Ижевск. Удмуртия. В выходные на фан-зоне для ижевчан устроят показ фильмов и мультфильмов. Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

В субботу в 12:25 начнется мультфильм «Восточный ветер» (6+), после него в 14:40 стартует вторая часть «Восточный ветер 2» (12+). В 16:55 ижевчане могут увидеть фильм «Книга джунглей» (12+), после которого в 18:55 включат «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (16+).

Утро 24 сентября в 11:00 начнется с сериала «Папины дочки. Новые» (12+). В 15:40 на экране запустят «Питомец Юрского периода» (6+), в 17:20 начнется мультфильм «Как приручить дракона» (12+), а завершится вечер фильмом «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (12+), который стартует в 19:15.