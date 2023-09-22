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В предстоящие выходные ижевская фан-зона превратится в кинотеатр под открытым небом

17:20, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В предстоящие выходные ижевская фан-зона превратится в кинотеатр под открытым небом
17:20, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фильмы\n#кинотеатр
Фото: Парки Ижевска
256
0

За 2 дня на большом экране покажут 8 кинокартин.

Ижевск. Удмуртия. В выходные на фан-зоне для ижевчан устроят показ фильмов и мультфильмов. Об этом сообщает сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска».

В субботу в 12:25 начнется мультфильм «Восточный ветер» (6+), после него в 14:40 стартует вторая часть «Восточный ветер 2» (12+). В 16:55 ижевчане могут увидеть фильм «Книга джунглей» (12+), после которого в 18:55 включат «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» (16+).

Утро 24 сентября в 11:00 начнется с сериала «Папины дочки. Новые» (12+). В 15:40 на экране запустят «Питомец Юрского периода» (6+), в 17:20 начнется мультфильм «Как приручить дракона» (12+), а завершится вечер фильмом «Пираты Карибского моря: На странных берегах» (12+), который стартует в 19:15. 

17:20, 22 сентября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
256
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фильмы\n#кинотеатр