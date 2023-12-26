Компания «Faberlic» заключила контракт с можгинским заводом «Свет» на поставку флаконов для парфюмерии

Можга. Удмуртия. Между можгинским заводом «Свет», выпускающим стекольную продукцию, и компанией «Faberlic» (Фаберлик) заключён контракт на поставку упаковки для парфюма. Об этом журналистам 26 декабря рассказала первый зампред регионального правительства Ольга Абрамова.

Ранее сообщалось о том, что завод «Свет» реализует проект модернизации производства и строительства цеха по созданию стеклянной упаковки для парфюмерии. На предприятии установили стекловаренную печь мощностью 30 тонн/сутки. На оборудование газопоршневой установки на 2 Мвт «Свету» по программе «1704» выделена субсидия в размере 110 млн рублей.

«Насколько мне известно компания «Фаберлик» заключила контракт с заводом «Свет» на поставку упаковки для парфюмерии, производимой в новом цеху. На сегодняшний день там находится одна из самых экологичных стекловаренных печей в России», — отметила Абрамова.