В Удмуртии планируют создать Глазовский лесной кластер

К 2030 году Удмуртия должна стать центром глубокой переработки древесины.

Глазов. Удмуртия. Глазовский лесной кластер может появиться в Удмуртии. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики».

Здесь планируется перерабатывать древесное сырье: выпускать березовый шпон, клееную и ламинированную фанеру, производство древесноволокнистых и древесно-стружечных плит, пеллет и дров. Также рассматриваются варианты поставок продукции для производства мебели на глазовскую мебельную фабрику.

Плюсы появления нового кластера: развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства в северной части Удмуртии, увеличение количества выпускаемого высококачественного лесоматериала, в том числе обеспечение местных жителей, повышение диверсификации и устойчивости экономики Глазовского района и соседних территорий; создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры Глазовского и соседних северных районов республики. Дополнительный аргумент – создание в северной столице Удмуртии территории опережающего социально-экономического развития.

К 2030 году Удмуртия должна стать центром глубокой переработки древесины.