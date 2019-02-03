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В Удмуртии планируют создать Глазовский лесной кластер

17:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
17:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
183
0
#Глазов\n#лес\n#Удмуртия\n#новости
Фото: pixabay.com
183
0

К 2030 году Удмуртия должна стать центром глубокой переработки древесины.

Глазов. Удмуртия. Глазовский лесной кластер может появиться в Удмуртии. Об этом пишут «Известия Удмуртской Республики».

Здесь планируется перерабатывать древесное сырье: выпускать березовый шпон, клееную и ламинированную фанеру, производство древесноволокнистых и древесно-стружечных плит, пеллет и дров. Также рассматриваются варианты поставок продукции для производства мебели на глазовскую мебельную фабрику.

Плюсы появления нового кластера: развитие лесозаготовительного и деревообрабатывающего производства в северной части Удмуртии, увеличение количества выпускаемого высококачественного лесоматериала, в том числе обеспечение местных жителей, повышение диверсификации и устойчивости экономики Глазовского района и соседних территорий; создание новых рабочих мест и развитие инфраструктуры Глазовского и соседних северных районов республики. Дополнительный аргумент – создание в северной столице Удмуртии территории опережающего социально-экономического развития.

К 2030 году Удмуртия должна стать центром глубокой переработки древесины.

17:00, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
183
0
#Глазов\n#лес\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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