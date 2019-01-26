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Объемы промышленного производства Удмуртии за год увеличились на 2,5%

15:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
15:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
106
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости
Фото: arzik2
106
0

Однако в отдельных направлениях наблюдается спад.

Ижевск. Удмуртия. По итогам 2018 года в Удмуртии отмечен рос промышленного производства. Как сообщает Удмуртстат, по сравнению с 2017 годом индекс промышленности составил 102,5%.

По группе обрабатывающих производств отмечен рост на 5,2%. Однако есть направления, где наблюдается значительный спад:

- на 43% - прочих транспортных средств и оборудования;

- на 38% - текстильных изделий;

- на22% - одежды и мебели;

- на 14,5% - лекарственных средств и медицинскихматериалов.

Увеличилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 13%, производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки – на 9%, обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме мебели – на 7%, металлургическое производство - на 6%.

Производство пищевых продуктов в целом увеличилось на 3,4%.

Добыча полезных ископаемых снизилась на 1,9%.

В целом по России отмечен рост производства на 2,9%. В Приволжском федеральном округе лидером является Мордовия, где зафиксирован рост производства на 8,7%, Удмуртия находится на 7 месте. Спад производства наблюдался только в Марий Эл (на 1,6%).

15:00, 26 января, 2019
Диана Ворончихина
106
0
#бизнес\n#промышленность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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