Экс-глава всемирного антидопингового агентства предложил России сделать перерыв от Олимпиад

Пекин. Китай. Бывший глава WADA Дик Паунд дал совет России взять перерыв на 1-3 Олимпиады. Об этом сообщают «Известия».

Такое предложение он высказал после положительного теста российской фигуристки Камилы Валиевой на триметазидин. Дик Паунд уточнил, что Россия не должна участвовать в Олимпийских играх «пока они не возьмут всё под контроль».

«Они (россияне) ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — добавил бывший глава WADA.