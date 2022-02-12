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Экс-глава всемирного антидопингового агентства предложил России сделать перерыв от Олимпиад

18:40, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
Экс-глава всемирного антидопингового агентства предложил России сделать перерыв от Олимпиад
18:40, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
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#Китай\n#Пекин\n#Олимпиада\n#Россия\n#спортсмены
Фото: twenty20.com
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Он считает участие России в Играх под флагом Олимпийского комитета России слишком мягким решением.

Пекин. Китай. Бывший глава WADA Дик Паунд дал совет России взять перерыв на 1-3 Олимпиады. Об этом сообщают «Известия».

Такое предложение он высказал после положительного теста российской фигуристки Камилы Валиевой на триметазидин. Дик Паунд уточнил, что Россия не должна участвовать в Олимпийских играх «пока они не возьмут всё под контроль».

«Они (россияне) ничего не признают, но обжалуют любое решение. Вероятно, было слишком мягким подходом позволить им выступать под флагом Олимпийского комитета России», — добавил бывший глава WADA.

18:40, 12 февраля, 2022
Екатерина Сентемова
160
0
#Китай\n#Пекин\n#Олимпиада\n#Россия\n#спортсмены