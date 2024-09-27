Спортсменам Удмуртии сообщили о новом «Запрещённом списке» WADA

Антидопинговые изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
Ижевск. Удмуртия. Спортсменам Удмуртии сообщили о новом «Запрещённом списке» Всемирного антидопингового агентства, который вступит в силу с 1 января 2025 года. Информацией поделился в соцсетях Центр спортивной подготовки Удмуртии.
Там напомнили, что «Запрещённый список» публикуется за три месяца до его вступления в силу, чтобы спортсмены, их окружение и другие заинтересованные стороны могли ознакомиться с изменениями.
В «Запрещённом списке» указывается, какие субстанции и методы запрещены как в соревновательный, так и во внесоревновательный периоды, а также — какие субстанции запрещены в отдельных видах спорта.
Новшества в списке 2025 года:
- интервалы приема формотерола были изменены, хотя максимальная суточная доза остается прежней;
- донорство крови и ее компонентов, в том числе путем афереза, больше не запрещено, если оно осуществляется в аккредитованном центре сбора;
- гидрафинил перемещен в группу стимуляторов, относящихся к особым субстанциям;
- уточняется, что гуанфацин не является запрещенным веществом;
- бета-адреноблокаторы больше не запрещены в дисциплинах лыжного спорта и сноуборда.
Дополнительные примеры добавлены к следующим классам субстанций, чтобы помочь спортсменам и их окружению лучше идентифицировать запрещённые субстанции:
- S0. Неодобренные субстанции.
- S4. Гормоны и модуляторы метаболизма.
- S5. Диуретики и маскирующие агенты.
- S6. Стимуляторы.
Если у спортсменов и их тренеров возникнут сомнения относительно статуса субстанции или метода, им рекомендуют проконсультироваться с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) по горячей линии: +7 (966) 183 47 94.