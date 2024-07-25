Еще до официального старта ОИ-2024 участницы из Южной Кореи установили в Париже 2 рекорда

Париж. Франция. Мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже установила лучница из Южной Кореи Лим Си Хён. На квалификационных соревнованиях она набрала 694 очка из 720 возможных, пишет «Российская газета».

При этом 21-летняя кореянка опередила свою соотечественницу Кан Че Ён, которая в 2019 году смогла набрать 692 очка.

Еще один рекордный результат показали спортсменки из Южной Кореи в командном зачете, набрав небывалые ранее 2046 очков.

Представительницы России и Белоруссии в этом виде программы участия не принимали.

Официальное открытие XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля, но отдельные виды соревнований уже начались. Завершится Олимпиада 11 августа.