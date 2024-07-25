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Еще до официального старта ОИ-2024 участницы из Южной Кореи установили в Париже 2 рекорда

16:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Еще до официального старта ОИ-2024 участницы из Южной Кореи установили в Париже 2 рекорда
16:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
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#Франция\n#Южная Корея\n#спорт\n#рекорд\n#спортсмены\n#женщины\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры
Фото: pxhere.com
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Стрелок из лука Лим Си Хён показала небывалый результат в квалификации.

Париж. Франция. Мировой рекорд в квалификации на Олимпийских играх в Париже установила лучница из Южной Кореи Лим Си Хён. На квалификационных соревнованиях она набрала 694 очка из 720 возможных, пишет «Российская газета».

При этом 21-летняя кореянка опередила свою соотечественницу Кан Че Ён, которая в 2019 году смогла набрать 692 очка.

Еще один рекордный результат показали спортсменки из Южной Кореи в командном зачете, набрав небывалые ранее 2046 очков.

Представительницы России и Белоруссии в этом виде программы участия не принимали. 

Официальное открытие XXXIII Летних Олимпийских игр в Париже пройдет 26 июля, но отдельные виды соревнований уже начались. Завершится Олимпиада 11 августа.

16:33, 25 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
51
0
#Франция\n#Южная Корея\n#спорт\n#рекорд\n#спортсмены\n#женщины\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры