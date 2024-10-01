Ирина Винер ушла с поста президента Всероссийской федерации художественной гимнастики

Москва. Должность президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) покинула Ирина Винер. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на «Матч ТВ».

Решение об отставке было озвучено и принято на отчетно-выборной конференции 1 октября. Винер возглавляла ВФХГ с 2008 года. Далее она намерена продолжить тренерскую деятельность.

Напомним, Ирина Винер подготовила таких знаменитых гимнасток, как Яна Батыршина, Алина Кабаева, Юлия Барсукова, Евгения Канаева, Маргарита Мамун, Яна Кудрявцева, Дина и Арина Аверины.

Кстати, на конференции было принято решение об объединении Всероссийской федерации художественной гимнастики, Федерации спортивной гимнастики, Федерации прыжков на батуте и Федерации спортивной акробатики в единую Федерацию гимнастики России. Ее руководителем избран Олег Белозеров, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД».