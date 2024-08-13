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Россияне смогут посмотреть Паралимпийские игры в Париже по телевизору

16:14, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Россияне смогут посмотреть Паралимпийские игры в Париже по телевизору
16:14, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Россия\n#Франция\n#спорт\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада\n#телевидение\n#политика\n#спортсмены\n#Паралимпиада
Фото: pxhere.com
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Трансляции будет вести канал «Матч ТВ»

Москва. Паралимпийские игры-2024 в Париже будут транслироваться по российскому телевидению. Соревнования покажет канал «Матч ТВ», пишет Лента.ру.

Как отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, паралимпийская сборная России едет на соревнования фактически основным составом. Канал отправит во Францию несколько съемочных групп, добавил он.

Напомним, прошедшие недавно в Париже летние Олимпийские игры российские телеканалы не показывали впервые за 40 лет. Причиной послужил допуск к участию в них лишь 15 наших спортсменов в нейтральном статусе.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет допустил к участию в них россиян и белорусов вне медального зачета и без участия в церемониях открытия и закрытия.

16:14, 13 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
15
0
#Россия\n#Франция\n#спорт\n#Олимпийские игры\n#Олимпиада\n#телевидение\n#политика\n#спортсмены\n#Паралимпиада