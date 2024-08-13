Россияне смогут посмотреть Паралимпийские игры в Париже по телевизору

Москва. Паралимпийские игры-2024 в Париже будут транслироваться по российскому телевидению. Соревнования покажет канал «Матч ТВ», пишет Лента.ру.

Как отметил генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин, паралимпийская сборная России едет на соревнования фактически основным составом. Канал отправит во Францию несколько съемочных групп, добавил он.

Напомним, прошедшие недавно в Париже летние Олимпийские игры российские телеканалы не показывали впервые за 40 лет. Причиной послужил допуск к участию в них лишь 15 наших спортсменов в нейтральном статусе.

XVII летние Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. Ранее сообщалось, что Международный паралимпийский комитет допустил к участию в них россиян и белорусов вне медального зачета и без участия в церемониях открытия и закрытия.