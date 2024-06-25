Мария Киселёва выступит в Ижевске с открытой лекцией в День молодёжи

Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают на встречу с олимпийской чемпионкой и телеведущей Марией Киселёвой. Как сообщает Агентство по молодёжной политике УР, мероприятие пройдёт 29 июня в рамках празднования Дня молодёжи.

Напомним, Мария Киселёва является трёхкратной чемпионкой Олимпийских игр в синхронном плавании, трёхкратной чемпионкой мира, девятикратной чемпионкой Европы. Телезрителям она известна в качестве ведущей программы «Слабое звено». Депутат Мосгордумы VII созыва.

В Ижевске гостья выступит с открытой лекцией от общества «Знание» на тему «Чемпионский характер. Как побеждать в спорте и жизни».

Мероприятие состоится в субботу, 29 июня, в 09:00 в Доме дружбы народов (ул. Орджоникидзе, 33а, 2 этаж). Посетить мероприятие может любой желающий, для этого необходимо лишь зарегистрироваться по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

Отметим, что накануне, 24 июня, Мария Киселёва была включена в 14-й пакет санкций ЕС. По мнению составителей санкционного списка, «она активно участвует в пропагандистских акциях движения "Общероссийский народный фронт", публично выступает за кампанию Народного фронта по поставке оборудования российским военным для использования против Украины. В Орловской области она вручила награды гражданам, которые оказывали поддержку российским военным».

«Сегодня санкции от ЕС — это знак верности нашей стране. Горжусь тем, что моя любовь к Родине теперь очевидна для мирового сообщества. Россия всегда стояла за укрепление взаимоотношений между странами и спорт был одним из направлений этой плодотворной работы», — написала Мария Киселёва в соцсетях, узнав о новости.