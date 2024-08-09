На Олимпиаде в Париже россиянам досталась только одна медаль

Париж. Франция. Завершились выступления российских атлетов на летних Олимпийских играх в Париже. Как пишет Лента.ру, результатом стали лишь одна медаль – серебро теннисисток.

В парном разряде ее завоевали 17-летняя Мирра Андреева и 20-летняя Диана Шнайдер. Всего во Францию в нейтральном статусе отправились 15 спортсменов.

Последним из россиян на Играх-2024 выступил 9 августа каноист Захар Петров. В одиночных соревнованиях на дистанции 1000 метров он занял лишь 4 место. Такой же результат показал он днем ранее в паре с Алексеем Коровашковым в заплывах каноэ-двоек на дистанции 500 метров.

Ранее в Париже выступили российские теннисисты Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Также за медали боролись велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, каноистка Олеся Ромасенко, пловец Евгений Сомов и прыгунья на батуте Анжела Бладцева.

Олимпиада завершится 11 августа.