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Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады в Париже

09:59, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады в Париже
09:59, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
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#Франция\n#Россия\n#Италия\n#спорт\n#теннис\n#медали\n#спортсмены\n#Олимпиада
Фото: pxhere.com
143
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В финале наши спортсменки уступили итальянкам.

Париж. Франция. Серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде выиграли российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Золото в финале 4 августа досталось итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, передает RT

Это первые медали такого достоинства, полученные нашими спортсменами на Олимпиаде. Напомним, МОК допустил на Игры всего 15 российских атлетов в нейтральном статусе. 

Кстати, в женском парном турнире на олимпиадах Россия пока может похвастаться лишь одной золотой медалью. 8 лет назад в финале Игр в Рио-де-Жанейро ее завоевали Елена Веснина и Екатерина Макарова. Причем они были на тот момент весьма опытными спортсменками, а на этот раз серебро далось совсем юным теннисисткам – Мирре Андреевой всего 17 лет. Это самая молодая обладательница такой награды с 1992 года, когда в одиночном разряде победила 16-летняя Дженнифер Каприати.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа. 

09:59, 05 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
143
0
#Франция\n#Россия\n#Италия\n#спорт\n#теннис\n#медали\n#спортсмены\n#Олимпиада