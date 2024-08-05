Российские теннисистки Андреева и Шнайдер завоевали серебро Олимпиады в Париже

Париж. Франция. Серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде выиграли российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Золото в финале 4 августа досталось итальянкам Саре Эррани и Ясмин Паолини, передает RT.

Это первые медали такого достоинства, полученные нашими спортсменами на Олимпиаде. Напомним, МОК допустил на Игры всего 15 российских атлетов в нейтральном статусе.

Кстати, в женском парном турнире на олимпиадах Россия пока может похвастаться лишь одной золотой медалью. 8 лет назад в финале Игр в Рио-де-Жанейро ее завоевали Елена Веснина и Екатерина Макарова. Причем они были на тот момент весьма опытными спортсменками, а на этот раз серебро далось совсем юным теннисисткам – Мирре Андреевой всего 17 лет. Это самая молодая обладательница такой награды с 1992 года, когда в одиночном разряде победила 16-летняя Дженнифер Каприати.

Олимпийские игры в Париже стартовали 26 июля, соревнования продлятся до 11 августа.