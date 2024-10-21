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Бразильский футболист, хоккеист из Канады и ливанский художник стали россиянами

17:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Бразильский футболист, хоккеист из Канады и ливанский художник стали россиянами
17:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Россия\n#США\n#Канада\n#Бразилия\n#Финляндия\n#Ливан\n#Владимир Путин\n#спортсмены\n#журналисты\n#правозащитники\n#паспорт\n#гражданство
Источник фото: kremlin.ru
29
0

Указы о присвоении гражданства РФ подписал Владимир Путин.

Москва. Серию указов о присвоении гражданства РФ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

В частности, нашими согражданами стали бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос, хоккеист «Динамо» из Канады Седрик Пакетт и политэмигрант из США Джон Роблес.

Сообщается, что Джон Роблес живет в России с 1990-х годов. Он работал учителем и журналистом-международником. США покинул из-за того, что высказывался против американского империализма, проявлял интерес к России и коммунистическим идеям.

Кроме того, Владимир Путин предоставил российское гражданство правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману, а также двоим ливанцам: художнику Дагеру Низару и журналисту Фади Будие. Последний был ранен в прямом эфире в результате израилського обстрела.

17:59, 21 октября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
29
0
#Россия\n#США\n#Канада\n#Бразилия\n#Финляндия\n#Ливан\n#Владимир Путин\n#спортсмены\n#журналисты\n#правозащитники\n#паспорт\n#гражданство