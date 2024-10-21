Бразильский футболист, хоккеист из Канады и ливанский художник стали россиянами

Москва. Серию указов о присвоении гражданства РФ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает телеканал «МИР 24».

В частности, нашими согражданами стали бразильский футболист «Зенита» Дуглас Сантос, хоккеист «Динамо» из Канады Седрик Пакетт и политэмигрант из США Джон Роблес.

Сообщается, что Джон Роблес живет в России с 1990-х годов. Он работал учителем и журналистом-международником. США покинул из-за того, что высказывался против американского империализма, проявлял интерес к России и коммунистическим идеям.

Кроме того, Владимир Путин предоставил российское гражданство правозащитнику из Финляндии Йохану Бекману, а также двоим ливанцам: художнику Дагеру Низару и журналисту Фади Будие. Последний был ранен в прямом эфире в результате израилського обстрела.