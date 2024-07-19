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Забастовка артистов грозит сорвать открытие Олимпиады в Париже

14:52, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Забастовка артистов грозит сорвать открытие Олимпиады в Париже
14:52, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
70
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#спорт\n#Олимпиада\n#соревнования\n#спортсмены\n#артисты\n#забастовка
Фото: pxhere.com
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Игры стартуют 26 июля.

Париж. Франция. Участвующие в открытии Олимпийских игр в Париже актеры объявили забастовку. Если наниматели не выполнят их условий – шоу могут отменить, пишут «Известия» со ссылкой на Mirror.

Как рассказали британскому изданию в Союзе артистов-исполнителей Франции (SFA), уведомление о стачке уже направлено. Она затронет также церемонию открытия Паралимпиады.

В SFA недовольны условиями труда, неравенством в обращении и отсутствием социального диалога во время подготовки к мероприятию. Церемония открытия Олимпиады должна состояться 26 июля, Паралимпиады — 28 августа. В них должны участвовать 3 тыс. артистов и 400 танцоров.

Напомним, 18 июля Международный олимпийский комитет опубликовал список допущенных к ОИ-2024 российских спортсменов.

14:52, 19 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
70
0
#спорт\n#Олимпиада\n#соревнования\n#спортсмены\n#артисты\n#забастовка