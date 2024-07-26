У бразильского футболиста Зико украли в Париже ценности на полмиллиона евро

Париж. Франция. Имущество стоимостью около 497 тыс. евро похитили в Париже у легендарного бразильского спортсмена и тренера Зико (настоящее имя и фамилия — Артур Антунис Коимбра). Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на газету Le Parisien.

Знаменитый в прошлом футболист прибыл в Париж в составе олимпийской делегации Бразилии. Когда Зико выходил из такси, его отвлекли неизвестные. Пока они разговаривали с пассажиром, пропал чемодан с драгоценностями и часами фирмы Rolex, пишет издание.

71-летний Зико в составе сборной Бразилии участвовал в 3 чемпионатах мира (1978, 1982, 1986). В 1990–1991 годах был министром спорта Бразилии. Работал тренером в Японии, Ираке, Катаре, Индии, возглавлял московский ЦСКА, турецкий «Фенербахче», греческий «Олимпиакос».