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У бразильского футболиста Зико украли в Париже ценности на полмиллиона евро

17:51, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
У бразильского футболиста Зико украли в Париже ценности на полмиллиона евро
17:51, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Франция\n#Бразилия\n#спортсмены\n#знаменитости\n#Олимпиада\n#такси\n#хищение\n#ограбление\n#кража
Фото: pxhere.com
63
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Добычей злоумышленников стал чемодан с ювелирными изделиями и часами Rolex.

Париж. Франция. Имущество стоимостью около 497 тыс. евро похитили в Париже у легендарного бразильского спортсмена и тренера Зико (настоящее имя и фамилия — Артур Антунис Коимбра). Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на газету Le Parisien.

Знаменитый в прошлом футболист прибыл в Париж в составе олимпийской делегации Бразилии. Когда Зико выходил из такси, его отвлекли неизвестные. Пока они разговаривали с пассажиром, пропал чемодан с драгоценностями и часами фирмы Rolex, пишет издание.

71-летний Зико в составе сборной Бразилии участвовал в 3 чемпионатах мира (1978, 1982, 1986). В 1990–1991 годах был министром спорта Бразилии. Работал тренером в Японии, Ираке, Катаре, Индии, возглавлял московский ЦСКА, турецкий «Фенербахче», греческий «Олимпиакос».

17:51, 26 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
63
0
#Франция\n#Бразилия\n#спортсмены\n#знаменитости\n#Олимпиада\n#такси\n#хищение\n#ограбление\n#кража