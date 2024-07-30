На Кубке России по плаванию побили результат чемпионки Олимпиады-2024

Екатеринбург. Свердловская область. В финале Кубка РФ по плаванию в Екатеринбурге российская спортсменка Евгения Чикунова проплыла 100 метров брассом за 1 минуту 05,26 секунды. Это на 2 сотых секунды лучше, чем у чемпионки Олимпиады в Париже Татьяны Смит из ЮАР, пишет «Российская газета».

Второй результат на Кубке РФ показала Татьяна Белоногофф (1.06,94), третьей стометровку брассом преодолела обладательница трех олимпийских медалей и шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова (1.07,28). Кстати, она получила нейтральный статус и могла бы участвовать в Играх-2024, но не справилась с квалификационным нормативом.

Напомним, на проходящей сейчас Олимпиаде в Париже Татьяна Смит получила золотую медаль в аналогичной дисциплине с результатом 1.05,28. Второй к финишу приплыла китаянка Тан Цяньтин (1.05,54), бронза досталась ирландке Моне Макшарри (1.05,59).

Добавим, спортсмены, которые в финале Кубка России по плаванию повторят или превзойдут результаты чемпионов Олимпийских игр-2024, получат по 2 млн рублей призовых.