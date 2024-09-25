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Тяжелоатлетку из Польши придавило штангой на соревнованиях

15:04, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Тяжелоатлетку из Польши придавило штангой на соревнованиях
15:04, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Польша\n#Испания\n#молодежь\n#спортсмены\n#чемпионат\n#происшествие\n#спорт
Фото: pxhere.com
69
0

Организаторы не закрепили один из замков на грифе.

Леон. Испания. Штанга упала на польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу. Инцидент произошел на молодежном чемпионате мира в испанском Леоне, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Причиной послужила ошибка организаторов соревнований. Они не до конца зафиксировали замок на грифе, в результате чего «блины» с правой стороны штанги съехали к краю. Девушка потеряла равновесие, упала и уронила груз на себя.

К счастью, обошлось без травм. Однако по итогам соревнований спортсменка заняла лишь девятое место. Для сравнения, на молодежном чемпионате мира год назад Доленга показала третий результат в своей весовой категории.

Добавим, Мартына является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года Марцина Доленги.

15:04, 25 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Польша\n#Испания\n#молодежь\n#спортсмены\n#чемпионат\n#происшествие\n#спорт