Тяжелоатлетку из Польши придавило штангой на соревнованиях

Леон. Испания. Штанга упала на польскую тяжелоатлетку Мартыну Доленгу. Инцидент произошел на молодежном чемпионате мира в испанском Леоне, пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.

Причиной послужила ошибка организаторов соревнований. Они не до конца зафиксировали замок на грифе, в результате чего «блины» с правой стороны штанги съехали к краю. Девушка потеряла равновесие, упала и уронила груз на себя.

К счастью, обошлось без травм. Однако по итогам соревнований спортсменка заняла лишь девятое место. Для сравнения, на молодежном чемпионате мира год назад Доленга показала третий результат в своей весовой категории.

Добавим, Мартына является дочерью трехкратного чемпиона мира и бронзового призера летних Олимпийских игр 2008 года Марцина Доленги.