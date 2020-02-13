Пловчиха Татьяна Белоногофф покинула британскую сборную ради российской

В 2018 году девушка стала чемпионкой Европы среди юниоров.



Москва. Британская пловчиха Татьяна Белоногофф получила спортивное гражданство России. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания.

Девушка родилась в Англии, но имеет российское происхождение, тренировалась у российских тренеров. В 2018 году на первенстве Европы в Хельсинки Белоногофф пришла первой на дистанции 50 м брассом. В 2019 году в плавании брассом она стала серебряным и бронзовым призером Чемпионата Британии.

Пловчиха пояснила, что в России у нее есть хорошие шансы отобраться на Чемпионат мира и Европы. Также она с детства считала себя русской, заявила Татьяна.

«На юниорском чемпионате Европы я увидела дух российской команды и начала думать о том, что в будущем хочу представлять Россию на соревнованиях. Российское гражданство у меня есть, все необходимые документы тоже», - пояснила спортсменка.

Татьяна высказала благодарность Всероссийской федерации плавания за поддержку, консультацию и помощь по организации перехода. В апреле она рассчитывает выступить на Чемпионате России в Казани.