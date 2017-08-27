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      Светла Слепцова назвала причину завершения спортивной карьеры

      15:48, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      15:48, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      91
      0
      #спорт\n#Пермский край\n#биатлон\n#Россия
      Фото: СБР
      91
      0

      Олимпийская чемпионка 2010 года скоро станет мамой.

      Чайковский. Пермская область. Светла Слепцова назвала причину завершения спортивной карьеры. Как сообщает RT со ссылкой на «Матч ТВ», олимпийская чемпионка 2010 года скоро станет мамой.

      «Я волновалась больше, чем на Олимпийских играх. Это было чем-то особенным. Я очень счастлива, что доставила болельщикам большое удовольствие. Хочу сказать большое спасибо, это моя последняя гонка. Обещала рассказать причины своего решения… Я скоро стану мамой», — сказала Слепцова.

      Отметим, что вчера биатлонистка стала победительницей спринтерской гонки на чемпионате мира по летнему биатлону, а сегодня выиграла гонку преследования, опередив украинку Надежду Белкину и представительницу Словакии Паулину Фиалкову.

      15:48, 27 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      91
      0
      #спорт\n#Пермский край\n#биатлон\n#Россия

       

       

       

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