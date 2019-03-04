Врачи посоветовали, как безопасно для здоровья есть блины на Масленицу

Диетологи рекомендуют ограничиться 2-3 штуками.

Москва. Врачи посоветовали съедать на Масленицу по 2-3 блина в день 2 раза в неделю. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

«Когда человек следит за своей массой тела, <…> этот продукт не должен быть в постоянном рационе», — сказала врач-диетолог Елена Ливанцова.

По ее словам, один блин содержит около 100 килокалорий.

Врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко отметил, что блины из пшеничной муки нельзя употреблять больным целиакией — непереносимостью глютена. Людям с этим заболеванием следует заменить муку на гречневую.

Кроме того, гастроэнтеролог советует есть блины горячими, чтобы жиры быстрее расщеплялись.

Главная проблема для здоровья состоит не в самих блинах, а в том, с чем их едят, уверен Пилипенко.

«Для людей, у которых пищеварение скомпрометировано, избыток жира может спровоцировать напряжение со стороны желудка и поджелудочной железы», - заключил он.

По данным ВЦИОМ, больше всего россияне любят макать блины в сметану (50%). Далее идет варенье или джем (33%), сгущенка и творог (23%), мясо или мед (19%), масло (13%), икра (12%) и рыба (4%).

В 2019 году Масленичная неделя продлится с 4 по 10 марта.