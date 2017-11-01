Перед Новым годом в России пройдут массовые проверки коньяка и шампанского

По данным Росалкогольрегулирования, 60% коньяка на рынке – фальсификат.

Москва. На склады и в магазины алкогольных напитков скоро нагрянут ревизоры сразу из нескольких организаций. Вице-премьер Александр Хлопонин поручил перед новогодними праздниками проверить качество винной продукции по всей России, пишут «Известия».

По данным издания, соответствующее распоряжение отдано МВД, Генепрокуратуре, Росалкогольрегулированию, Роспотребнадзору и Роскачеству. Проверять на соответствие стандартам будут прежде всего игристые вина, шампанское, коньяки и бренди.

Необходимость массовой облавы на торговцев фальсификатом назрела давно. По данным, которые представило на совещании у Хлопонина Росалкогольрегулирование, в I полугодии производство коньяка в России выросло на 12,2%. При этом российского сырья для него было поставлено на 7% меньше, а закупки у зарубежных производителей упали на 8%. Сопоставив эти цифры, в ведомстве пришли к выводу, что объем поддельного коньяка на российском рынке составляет сейчас примерно 60%.

Также в России снизилось производство шампанского. В январе–мае шипучего вина было выпущено на 16% меньше по сравнению с тем же периодом 2016 года. Недостаток настоящего шампанского продавцы восполняют искусственно газированными винными напитками.