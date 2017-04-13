Минимальная розничная цена бутылки водки составит 205 рублей

Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст соответствующий приказ.

Москва. Власти России увеличили минимальную розничную стоимость на бутылку водки 0,5 литров до 205 рублей. В настоящее время розничная цена составляет 190 рублей, сообщает «РБК».

Повышение цен власти объяснили ростом ставок акциза, тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат, связанных с арендой, зарплатой персонала и рекламными акциями. С 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь подняли с 500 до 523 рублей за 1 л безводного спирта.

В конце марта правительство поручило Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей. Ведомство посчитала такую стоимость завышенной.