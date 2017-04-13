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      Минимальная розничная цена бутылки водки составит 205 рублей

      17:51, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:51, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #бизнес\n#водка\n#цены
      Фото: pixabay.com
      98
      0

      Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст соответствующий приказ.

      Москва. Власти России увеличили минимальную розничную стоимость на бутылку водки 0,5 литров до 205 рублей. В настоящее время розничная цена составляет 190 рублей, сообщает «РБК».

      Повышение цен власти объяснили ростом ставок акциза, тарифов на электроэнергию и повышением производственных затрат, связанных с арендой, зарплатой персонала и рекламными акциями.  С 1 января 2017 года акциз на водку и другой крепкий алкоголь подняли с 500 до 523 рублей за 1 л безводного спирта.

      В конце марта правительство поручило Минфину повысить минимальную цену на водку до 219 рублей. Ведомство посчитала такую стоимость завышенной.

       

      17:51, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      98
      0
      #бизнес\n#водка\n#цены
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