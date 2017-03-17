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      Путин стал человеком, которого чаще всего видят во сне россияне

      15:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      15:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      168
      0
      #Владимир Путин\n#Москва\n#сны\n#праздники
      Фото: pixabay.com
      168
      0

      Исследование провел «Яндекс».

      Москва. Президент России Владимир Путин – единственный конкретный человек, которого жители страны часто видят в своих снах. «Известия» сообщают, что больше всего он снится жителям Чеченской Республики.

      Исследование провела компания «Яндекс» и приурочила его ко Всемирному дню сна, который ежегодно празднуют с 2008 года. В список топовых запросов о снах в поисковиках вошли такие слова, как «человек», «ребенок», «рыба», «змея», «собака», «кошка», «крыса», «умирать». Эти запросы популярны по всей стране. Однако у ряда регионов выявлены и характерные сны. Жители Крыма часто грезят о «море», «дельфинах» и «волнах», а москвичи – о «метро», «электричках» и «святой Матроне». «Яндекс» отмечает, что толкованием снов больше интересуются женщины, чем мужчины.

      В этом году Всемирный день сна отмечается в эту пятницу, 17 марта, и проходит под слоганом «Спи беспробудно. Сохраняй жизнь».

      15:06, 17 марта, 2017
      Дарья Саушина
      168
      0
      #Владимир Путин\n#Москва\n#сны\n#праздники
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