Путин стал человеком, которого чаще всего видят во сне россияне

Исследование провел «Яндекс».

Москва. Президент России Владимир Путин – единственный конкретный человек, которого жители страны часто видят в своих снах. «Известия» сообщают, что больше всего он снится жителям Чеченской Республики.

Исследование провела компания «Яндекс» и приурочила его ко Всемирному дню сна, который ежегодно празднуют с 2008 года. В список топовых запросов о снах в поисковиках вошли такие слова, как «человек», «ребенок», «рыба», «змея», «собака», «кошка», «крыса», «умирать». Эти запросы популярны по всей стране. Однако у ряда регионов выявлены и характерные сны. Жители Крыма часто грезят о «море», «дельфинах» и «волнах», а москвичи – о «метро», «электричках» и «святой Матроне». «Яндекс» отмечает, что толкованием снов больше интересуются женщины, чем мужчины.

В этом году Всемирный день сна отмечается в эту пятницу, 17 марта, и проходит под слоганом «Спи беспробудно. Сохраняй жизнь».