Больше российских семей смогут получить выплаты на первого и второго ребенка

Законопроект одобрили в правительстве.

Москва. Правительство России одобрило расширение права семей на получение от государства ежемесячной поддержки за первого и второго ребенка. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на РИА Новости.

Семьи, чьи доходы находятся ниже двукратной величины прожиточного минимума, смогут получать выплаты на первого и второго ребенка.

По словам главы Минтруда Максима Топилина, документ окажет положительное влияние на демографию.

Как пишет «РГ», согласно закону, действующему на данный момент, выплаты могут получать семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума региона.