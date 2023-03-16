Россия вышла из научно-технической программы «Эврика»

Москва. Россия вышла из Европейской научно-технической программы «Эврика». Как передаёт RT, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Он принял соответствующее предложение Минпромторга, согласованное с МИД России, Минфином и Минюстом. Также Минпромторгу дано поручение сообщить председателю и руководителю секретариата Ассоциации «Эврика» о принятии Россией данного решения.

Отметим, что «Эврика» была создана в 1985 году и являлась совместной программой европейских стран в области научных исследований и опытно-конструкторских разработок. Сама программа была создана с целью сокращения и ликвидации отставания западноевропейских стран от США и Японии в научно-технической сфере. Россия вошла в состав ассоциации в 1993 году.

«Эврика» не принимает участия в военных исследованиях. Наиболее известные проекты:

- проект HDTV, ставший мировым стандартом телевидения высокой чёткости;

- проект, разработки которого были использованы как основа стандарта MPEG-1 Layer II и в DAB, и ASPEC, который был использован в модифицированном виде в стандарте MP3;

- PROMETHEUS — проект разработки более безопасных транспортных средств;

- JESSI — проект, преследующий цель создания микрочипов современного мирового уровня;

- проект интеграции Система автоматизированного проектирования/CAD/CAM-систем, часть средств пошла на Vero Software Plc;

- Information Technology for European Advancement (ITEA2), цель проекта — установка лидерства Европы в разработке индустриальных программных комплексов. Проекты ITEA2 включают в себя WellCom, OSAMI-E and Easy Interactions.