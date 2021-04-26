В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались в библиотеке

Жители культурной столицы не поделили место в читальном зале.

Санкт-Петербург. Посетители Российской национальной библиотеки в Петербурге подрались из-за места в читальном зале. Об этом сообщил «Интерфакс» на основании информации пресс-службы управления вневедомственной охраны региона.

По данным правоохранителей, 24 апреля в корпусе библиотеки на площади Островского один из посетителей отказался убрать свою сумку и уступить другому читателю рабочее место. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку.

Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал устроившего драку читателя и передал в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Пострадавший посетитель обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.