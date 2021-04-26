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В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались в библиотеке

17:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
В Санкт-Петербурге двое мужчин подрались в библиотеке
17:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
194
0
#Санкт-Петербург\n#библиотека\n#происшествие\n#драка\n#культура
Фото: Российская национальная библиотека
194
0

Жители культурной столицы не поделили место в читальном зале.

Санкт-Петербург. Посетители Российской национальной библиотеки в Петербурге подрались из-за места в читальном зале. Об этом сообщил «Интерфакс» на основании информации пресс-службы управления вневедомственной охраны региона.

По данным правоохранителей, 24 апреля в корпусе библиотеки на площади Островского один из посетителей отказался убрать свою сумку и уступить другому читателю рабочее место. Между мужчинами завязался словесный конфликт, который перерос в драку.

Прибывший наряд вневедомственной охраны задержал устроившего драку читателя и передал в полицию для выяснения обстоятельств происшествия.

Пострадавший посетитель обратился в травмпункт. Насколько серьезные травмы получил мужчина, не уточняется.

17:50, 26 апреля, 2021
Андрей Поносов
194
0
#Санкт-Петербург\n#библиотека\n#происшествие\n#драка\n#культура