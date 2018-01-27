В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

На протяжении ночи он грел мальчика, ночевавшего в заброшенном сарае.

Краснознаменск. Калининградская область. В Краснознаменском районе Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода. Как сообщили в региональном управлении МВД, мальчик ночевал в заброшенном сарае.

По данным ведомства, в поселке Добровольск 13-летний Руслан был объявлен в розыск после того, как не вернулся домой из школы. По словам самого ребенка, вместо уроков он решил отправиться к бабушке в Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт. Однако ее не оказалось дома, и мальчик решил вернуться в поселок пешком.

Во время пути быстро стемнело, и ему пришлось ночевать в заброшенном сарае, оказавшемся неподалеку. Ночью туда прокрался бездомный кот, который не дал ему замерзнуть. «Мурлыка» на протяжении ночи согревал ребенка своим теплом.

Накануне утром Руслана нашли сотрудники полиции и доставили в ближайшее отделение. Ребенка накормили и вызвали родителей. Усатого друга мальчик забрал с собой и дал ему новое имя – «Спаситель».