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      В Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода

      14:40, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      14:40, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      670
      0
      #полиция\n#холод\n#Калининград\n#кот\n#ребенок\n#спасение
      Фото: УМВД России по Калининградской области
      670
      0

      На протяжении ночи он грел мальчика, ночевавшего в заброшенном сарае.

      Краснознаменск. Калининградская область. В Краснознаменском районе Калининградской области бездомный кот спас ребенка от холода. Как сообщили в региональном управлении МВД, мальчик ночевал в заброшенном сарае.  

      По данным ведомства, в поселке Добровольск 13-летний Руслан был объявлен в розыск после того, как не вернулся домой из школы. По словам самого ребенка, вместо уроков он решил отправиться к бабушке в Краснознаменск, чтобы сделать фотографию на паспорт. Однако ее не оказалось дома, и мальчик решил вернуться в поселок пешком.  

      Во время пути быстро стемнело, и ему пришлось ночевать в заброшенном сарае, оказавшемся неподалеку. Ночью туда прокрался бездомный кот, который не дал ему замерзнуть. «Мурлыка» на протяжении ночи согревал ребенка своим теплом.  

      Накануне утром Руслана нашли сотрудники полиции и доставили в ближайшее отделение. Ребенка накормили и вызвали родителей. Усатого друга мальчик забрал с собой и дал ему новое имя – «Спаситель». 

      14:40, 27 января, 2018
      Александра Бобрович
      670
      0
      #полиция\n#холод\n#Калининград\n#кот\n#ребенок\n#спасение

       

       

       

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