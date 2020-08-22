В России маткапитал предложили тратить на покупку музыкальных инструментов

Товары обязательно должны быть отечественного производства.

Москва. Федеральные власти позволят населению приобретать музыкальные инструменты на средства маткапитала. Об этом сообщает Интерфакс.



Такое положение прорабатывают в рамках проекта «Десятилетие детства». Согласно документу, Минпромторг, Минпросвещения и Минтруд России должны подготовить «предложения по системным мерам», которые позволят населению приобрести отечественные музыкальные инструменты на льготных условиях в индивидуальное пользование. На эти цели и могут пойти средства материнского капитала.



По данным Минтруда, большинство семей тратят материнский капитал на улучшение жилищных условий. При этом средства можно направить и на другие цели. Например, на покупку средств реабилитации инвалидов, образование и на формирование накопительной части пенсии матери.







