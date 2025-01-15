Дрейфовавшему в Охотском море Пичугину не предъявили обвинение из-за гибели родных

Улан-Удэ. Бурятия. Дрейфовавшему в Охотском море Михаилу Пичугину не стали предъявлять обвинения из-за гибели брата и 15-летнего племянника. В рамках расследования уголовного дела его допросили как свидетеля, сообщила межгосударственная телерадиокомпания «МИР 24».

Напомним, 9 августа 2024 года двое мужчин и подросток вышли в Охотское море на лодке-катамаране. Они собирались проплыть от мыса Перовского (Хабаровский край) до города Оха (Сахалин). Однако вскоре связь с туристами пропала.

Судно обнаружили у берегов Камчатки только 14 октября. К тому времени брат и племянник Пичугина скончались. Мужчину госпитализировали с сильным истощением. К концу октября он покинул больницу и уехал домой в Улан-Удэ.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Выяснилось, что он не имел права отходить на своей лодке далее, чем на 5 км от берега. Несмотря на это, он планировал преодолеть на ней расстояние в 30 раз больше разрешенного. В рамках расследования уголовного дела Пичугин был допрошен как свидетель.

Мужчина дрейфовал в Охотском море 67 дней. Он рассказал, что поход не задался почти сразу. Сначала сломался мотор, потом весло, а якорь оказался неисправным. Питьевая вода быстро закончилась, и пришлось перейти на дождевую. Питались терпящие бедствие рыбой, а также крупой и сублимированной лапшой.