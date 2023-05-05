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Сотрудники МЧС спасли от пламени село Успенка Тюменской области

11:22, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Сотрудники МЧС спасли от пламени село Успенка Тюменской области
11:22, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Тюменская область\n#МЧС\n#эвакуация\n#тушение пожара\n#лес\n#пожар
Фото: 72.mchs.gov.ru
56
0

Пострадали 13 домов.

Успенка. Тюменская область. Огонь в селе Успенка Тюменской области удалось остановить. Пожар локализован на площади 3900 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России. 

В тушении участвуют 226 человек, 56 единиц техники и 2 вертолета. Усилиями спасателей и добровольцев спасено более 1 тыс. жилых домов, пострадали 13 строений. 

В региональном главке МЧС рассказали, что возгорание началось 4 мая. Сначала вспыхнул лес неподалеку от Успенки. Затем пламя подступило к селу. Эвакуировали 79 жителей из домов на окраине, а также 45 маломобильных пациентов дома престарелых и 370 детей из психоневрологического диспансера. 

Распространению пожара способствовал сильный ветер. Успенка находится в 33 км от Тюмени. По решению главы области Александра Моора в селе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

11:22, 05 мая, 2023
Евгений Кандаков
журналист
56
0
#Тюменская область\n#МЧС\n#эвакуация\n#тушение пожара\n#лес\n#пожар