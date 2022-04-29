Супружескую пару из Башкирии подозревают в убийстве ребенка 20 лет назад

Сибай. Башкирия. В Башкирии обвиняют супругов, убивших 20 лет назад 11-летнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Республике Башкортостан.

В 2001 году в правоохранительные органы заявили об исчезновении 11-летнего ребенка, который уехал на велосипеде от дедушки и бабушки и пропал. Ребенка найти не удалось. По факту его исчезновения было возбуждено уголовное дело.

В 2017 году в лесу недалеко от Сибая местный житель нашел останки человека. Экспертиза показала, что они принадлежат пропавшему мальчику. Однако обстоятельства смерти ребенка оставались неизвестными.

В 2021-2022 годах следователи вновь начали расследовать уголовное дело и нашли новых свидетелей. Оказалось, что преступление совершила мать мальчика, в чем она и призналась.

Следствие установило, что в 2001 году подозреваемые жили в городе Сибай. Мужчине не нравился сын сожительницы, и он не хотел его воспитывать, учитывая, что у них был второй общий ребенок. Злоумышленник начал уговаривать женщину, угрожать, в итоге склонив ее к убийству сына.

Мать в июле 2001 года предложила мальчику собрать веники, после чего они вместе уехали на велосипеде в лесной массив в Баймакском районе. Там подозреваемая задушила сына поясом от халата и закопала тело.

Подозреваемых, которые сейчас являются супружеской парой, удалось задержать и заключить под стражу. 52-летнюю женщину и 62-летнего мужчину, живущих в Уфе, обвиняют в преступлениях, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 105 УК России и частями 4, 5 статьи 33, пунктом «в» части 2 статьи 105 УК России («Убийство малолетнего, а также подстрекательство и пособничество в его совершении»).