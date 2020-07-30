Уснувшую на надувном матрасе девочку унесло в Азовское море

Спасатели подобрали ребенка в 3 км от берега.



Приморско-Ахтарск. Краснодарский край. В Краснодарском крае спасли ребенка, которого унесло на 3 км от морского берега. Инцидент произошел 29 июля в районе Ясенской Косы в акватории Азовского моря, сообщили в пресс-службе регионального Управления МЧС.

Около 16:30 в Госинспекцию по маломерным судам (ГИМС) позвонили отдыхающие и рассказали, что в море унесло девочку 5 лет на надувном матрасе в форме лебедя. Отец пытался спасти ребенка, но безуспешно. К месту происшествия немедленно отправились 10 сотрудников ГИМС, отряда Кубань-СПАС и муниципальной Поисково-спасательной службы на 5 единицах техники, включая плавсредства.

Около 17:00 девочку на надувном матрасе нашли. Малышку успело унести на 3 км от берега, но сама она об этом не подозревала, поскольку крепко спала. Медицинская помощь ребенку не потребовалась. По пути спасатели также подняли на борт отца девочки, который пытался вплавь догнать злополучный матрас.

В пресс-службе краевого Управления МЧС подчеркнули, что в месте, где отдыхала семья, купаться запрещено.