Следователи начали проверку.

Череповец. Вологодская область. В Череповце погиб мужчина при попытке вскрыть банкомат. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Вологодской области.

Инцидент произошел утром во вторник, 8 октября. Отмечается, что мужчина использовал газовое оборудование.

Следователи начали проверку.

Напомним, в апреле на камеры видеонаблюдения попало необычное ограбление банкомата. Злоумышленники выковыряли устройство из стены экскаватором и погрузили в автомобиль. На все у них ушло 4 минуты.