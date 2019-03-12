Жительница Якутска продала свою новорожденную дочь бездетной подруге

За ребенка женщина получила 300 тыс. рублей.

Якутск. Якутия. Жительница Якутска продала свою новорожденную дочь подруге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

По данным следствия, случай произошел еще в 2017 году. Подозреваемая на территории Перинатального центра республиканской больницы №1 передала ребенка своей знакомой, которая хотела иметь малыша.

На протяжении полутора лет женщина воспитывала ребенка, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о «купле-продаже».

Известно, что за малышку 28-летняя мать получила 300 тыс. рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК России («Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).