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Жительница Якутска продала свою новорожденную дочь бездетной подруге

16:44, 12 марта, 2019
Анна Торхова
16:44, 12 марта, 2019
Анна Торхова
162
0
#дети\n#Якутия\n#ребенок
Фото: pixabay.com
162
0

За ребенка женщина получила 300 тыс. рублей.

Якутск. Якутия. Жительница Якутска продала свою новорожденную дочь подруге. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Республике Саха.

По данным следствия, случай произошел еще в 2017 году. Подозреваемая на территории Перинатального центра республиканской больницы №1 передала ребенка своей знакомой, которая хотела иметь малыша.

На протяжении полутора лет женщина воспитывала ребенка, после чего в ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители узнали о «купле-продаже».

Известно, что за малышку 28-летняя мать получила 300 тыс. рублей наличными.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127.1 УК России («Продажа несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии»).

16:44, 12 марта, 2019
Анна Торхова
162
0
#дети\n#Якутия\n#ребенок

 

 

 


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