Прокуратура начала проверку по факту избиения учителем ребенка в школе Санкт-Петербурга

Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Санкт-Петербург. Прокуратура Санкт-Петербурга начала проверку информации о том, что учитель избила ребенка в школе Приморского района. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о причинении телесных повреждений учителем ученице ГБОУ «Школа №13» Приморского района», - говорится в сообщении.

Как пишут РИА Новости, ранее СМИ сообщали, что учитель школы для детей с нарушениями развития Приморского района Санкт-Петербурга ударила по голове 7-летнюю девочку. Медики диагностировали у ребенка закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягкий тканей лобной области.