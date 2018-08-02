На Урале подростка пять лет держали взаперти

Соседи прозвали мальчика «Маугли».

Каменск-Уральск. Свердловская область. На Урале 16-летнего подростка пять лет не выпускали из дома. Соседи прозвали мальчика «Маугли», передают РИА «Новости».

Ребенок ходил в школу первые три класса, после чего мать перевела его на дистанционное обучение. После этого мальчик 5 лет ни с кем не общался и не выходил за пределы двора частного дома.

Ранее мать мальчика привлекли к ответственности по статье «Неисполнение родителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Женщина не направила ребенка на прохождение аттестации в школе.

В настоящее время следователи проводят проверку, общаются с подростком и его родителями.