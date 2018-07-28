Пять человек пострадали в Омске при обрушении строительных лесов

Трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии

Омск. В Омске при обрушении строительных лесов пострадали пятеро рабочих одного из предприятий. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Сегодня на территории предприятия, расположенного по адресу Омск, улица Нефтяной переулок, в результате обрушения строительных лесов упали с высоты на землю и получили травмы пять рабочих», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, трое пострадавших госпитализированы в тяжёлом состоянии, ещё двое — с травмами средней степени тяжести.

На месте инцидента работает следственная группа. По факту произошедшего организована проверка, по её результатам будет решаться вопрос о необходимости возбуждения уголовного дела.