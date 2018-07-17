В Челябинской области при пожаре погибли двое спрятавшихся в шкафу детей

Сестра не смогла вывести братьев из задымленного дома.

Челябинск. В Челябинской области при пожаре погибли двое детей. Малышей нашли в шкафу, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Возгорание произошло в понедельник, 16 июля, около 20:00. В это время отец детей был на работе, а мать ушла в магазин. 6-летняя сестра мальчиков заметила, что диван начал дымиться. Девочка попыталась вывести детей из дома, но братья испугались и отказывались выходить из дома. Девочка не смогла вытащить братьев и выбежала на улицу.

Позднее, в ходе разведки, спасатели обнаружили мальчиков 2013 и 2015 годов рождения в шкафу и передали их медикам, однако спасти их не удалось.

По информации МЧС, причиной пожара стала перегруженная ветхая электропроводка.