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      В Перми подростков, устроивших драку в школе, арестовали на два месяца

      12:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      438
      0
      #драка\n#Пермь\n#школа\n#педагоги\n#подростки\n#арест\n#уголовное дело\n#СИЗО\n#суд\n#больница
      Фото: vk.com
      438
      0

      В СИЗО их переведут после выписки из больницы.

      Пермь. В столице Пермского края Мотовилихинский районный суд арестовал подростков, устроивших драку в школе №127, на два месяца. Под стражей они будут находиться до 15 марта.  

      Как пишет URA.RU, судебное заседание проходило в городской клинической больнице №4, куда подростки были доставлены после инцидента.  Изначально судья намеревался отправить их под домашний арест, однако изменил свое решение после того, как прокурор подал ходатайство о заключении под стражу из-за тяжести преступления.  

      Пока виновники драки останутся в медучреждении. Как только врачи решат, что состояние их здоровья стабилизировалось, подростков сразу же переведут в СИЗО.  

      Также стало известно, что у пострадавшей в результате нападения учительницы начальных классов Натальи Шагулиной диагностировали 17 ножевых ранений. Об этом в социальных сетях сообщила уполномоченная по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова. По словам детского омбудсмена,  придя в сознание, педагог в первую очередь спросила о состоянии детей.  

      Занятия же в школе №127, где произошла трагедия, возобновятся в четверг, 18 января. Как рассказал РГ директор образовательного учреждения,  пока детей отправили на выездные экскурсии, а с очевидцами событий работают психологи. Четвероклашкам,  ставшим непосредственными участниками инцидента, будет выделен другой кабинет, чтобы исключить негативные эмоции.  

      Кроме того, «Коммерсант» пишет, что следователи возбудили новое уголовное дело. Как рассказал газете источник, близкий к ситуации, обвинение в халатности (часть 2 статьи 293 УК РФ) выдвинуто против сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних.  

      12:55, 17 января, 2018
      Александра Бобрович
      438
      0
      #драка\n#Пермь\n#школа\n#педагоги\n#подростки\n#арест\n#уголовное дело\n#СИЗО\n#суд\n#больница

       

       

       

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