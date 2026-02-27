Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили индивидуального предпринимателя и её сообщника, которые помогали иностранцам незаконно оставаться в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

С января 2024 года по октябрь 2025 года гражданка России и гражданин одной из стран Центральной Азии организовали канал незаконного пребывания иностранцев на территории России. Женщина открыла ИП и заключила 140 фиктивных трудовых договоров с иностранцами, чтобы они могли законно жить и работать в стране.

Противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Удмуртии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Первомайский районный суд Ижевска осудил индивидуального предпринимателя на 5 лет 10 месяцев лишения свободы условно. Иностранца приговорили к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы условно. Их испытательный срок составит 3 года. Приговор в законную силу не вступил.