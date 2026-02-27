Закрыть
В Ижевске осудили индивидуального предпринимателя, которая помогала иностранцам незаконно оставаться в России

14:31, 27 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
В Ижевске осудили индивидуального предпринимателя, которая помогала иностранцам незаконно оставаться в России
#Ижевск
#Удмуртия
#суд
#иностранцы
#уголовное дело
Источник фото: ИИ
Она заключала с ними фиктивные трудовые договоры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили индивидуального предпринимателя и её сообщника, которые помогали иностранцам незаконно оставаться в России. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии. 

С января 2024 года по октябрь 2025 года гражданка России и гражданин одной из стран Центральной Азии организовали канал незаконного пребывания иностранцев на территории России. Женщина открыла ИП и заключила 140 фиктивных трудовых договоров с иностранцами, чтобы они могли законно жить и работать в стране.

Противоправная деятельность была пресечена УФСБ России по Удмуртии. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК России («Организация незаконного пребывания в Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства, совершенные группой лиц по предварительному сговору»).

Первомайский районный суд Ижевска осудил индивидуального предпринимателя на 5 лет 10 месяцев лишения свободы условно. Иностранца приговорили к пяти годам и четырём месяцам лишения свободы условно. Их испытательный срок составит 3 года. Приговор в законную силу не вступил. 

#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#иностранцы\n#уголовное дело