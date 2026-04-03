Грахово. Удмуртия. Дело о халатности возбудили после жалоб на проблемы с дорогой, соединяющей деревню Байтуганово, сёла Старая Игра и Верхняя Игра.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по республике, поводом для разбирательств стали публикации в СМИ. В распутицу по грунту почти не проехать. Школьный автобус буксует, дети не успевают на занятия или переходят на дистанционное обучение.

Возбуждено уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Во время расследования следователи оценят, как должностные лица исполняли свои обязанности.

Ранее мы писали, что в 2026 году в Граховском районе отремонтируют почти 4 км дороги Верхняя Игра — Байтуганово.