Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Подведомственную Минприроды Удмуртии организацию подозревают в незаконной трате благотворительных средств

11:25, 02 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Подведомственную Минприроды Удмуртии организацию подозревают в незаконной трате благотворительных средств
#Удмуртия\n#Минприроды\n#благотворительность\n#уголовное дело\n#Прокуратура
Источник фото: ИА «Сусанин»
Потрачено более 1,3 млн рублей на цели, не предусмотренные законом.

Ижевск. Удмуртия. Некоммерческую организацию в Удмуртии подозревают в незаконном распоряжении благотворительными средствами. Об этом сообщает Прокуратура Удмуртии.

С 2020 по 2023 год некоммерческая организация, подведомственная Минприроды Удмуртии, получала благотворительные пожертвования от юрлиц. Деньги должны были пойти на проведение экологических и просветительских мероприятий.

Во время проверки природоохранной межрайонной прокуратурой выяснилось, что более 1,3 млн рублей были потрачены на цели, не предусмотренные законом. Чтобы придать своим действиям законность, организация заключала фиктивные договоры, издавала распоряжения и вела переписку с предприятиями.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).  

