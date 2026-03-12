Камбарка. Удмуртия. Во время апелляции в Удмуртии суд ужесточил наказание бывшему начальнику уголовного розыска ОМВД России «Камбарское». Об этом сообщает судейское сообщество Удмуртии.

Установлено, что 18 и 19 мая 2025 года 23-летний и 40-летний жители Камбарки вместе с иными лицами совершили вымогательство в отношении 38-летнего местного жителя. Потерпевший является участником СВО и инвалидом 3-й группы.

Когда мужчина обратился в полицию, начальник отделения уголовного розыска, зная о преступлении, не зарегистрировал его и не принял мер к пресечению противоправной деятельности. Были внесены ложные сведения об отсутствии оснований для проведения процессуальной проверки и привлечения подозреваемых к уголовной ответственности. В результате были нарушены права и законные интересы потерпевшего.

По данным пресс-службы МВД по Удмуртии, в сентябре 2025 года сотрудника уволили из органов внутренних дел за совершение проступка, порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел.

Позднее было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»). 19 ноября 2025 года Камбарский районный суд приговорил бывшего начальника уголовного розыска ОМВД России «Камбарское» к двум годам лишения свободы условно. А также на него возложили дополнительные обязанности.

Осужденный счёл данное наказание слишком суровым и просил назначить штраф. Прокурор подал апелляцию, чтобы отменить приговор и направить уголовное дело на новое рассмотрение.

12 марта апелляцию рассмотрели в Верховном Суде Удмуртии. Суд отменил прошлый приговор и вынес новый, так как квалифицировал действия виновного более строгой нормой — пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ («Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, из иной личной заинтересованности»).

В результате обвиняемого приговорили к четырём годам лишения свободы условно. Также на два года его лишили права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России, связанных с осуществлением функций представителя власти.