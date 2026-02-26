Закрыть
Двоих жителей Воткинска подозревают в хищении ноутбуков из магазина

12:39, 26 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Воткинск\n#Удмуртия\n#магазин\n#уголовное дело\n#похищение
Источник фото: ИИ
Один из них ранее работал в этой торговой точке.

Воткинск. Удмуртия. Двух жителей Воткинска подозревают в хищении ноутбуков из магазина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

О краже из магазина цифровой техники в полицию сообщил директор торговой точки. Полиция установила, что двое проникли в зону разгрузки товара, достали из коробок четыре ноутбука и покинули место преступления. Ущерб составил более 230 тыс. рублей.

Сотрудники МВД установили, что это был 28-летний местный житель, который ранее работал в данном магазине, и его 33-летний ранее судимый компаньон. Подозреваемых задержали. Оказалось, что они успели продать два ноутбука на сайте бесплатных объявлений, оставшуюся технику у подозреваемых изъяли.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.  

#Воткинск\n#Удмуртия\n#магазин\n#уголовное дело\n#похищение