Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском следственном отделе СУ СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело после жалобы местных жителей на размытую дорогу между деревней Новый Урал и СНТ «Союз». Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность») из-за нарушения прав граждан на дорожную инфраструктуру.

Напомним, ранее «Сусанин» писал о размытой дороге, на которой образовались большие провалы.

«В СМИ сообщается о проблемах с дорогой к деревне Новый Урал. Каждую весну проезжую часть размывает, на ней появляются глубокие колеи, из-за чего проезд к населённому пункту невозможен», — отмечают в Следкоме Удмуртии.

В рамках следствия будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги.