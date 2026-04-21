В Удмуртии возбудили уголовное дело после сообщения о размытой дороге в Завьяловском районе

15:32, 21 апреля, 2026
Роман Перевощиков
журналист
#удмрутия\n#Завьяловский район\n#уголовное дело\n#халатность\n#провалы\n#дорога\n#Следственный комитет
Источник фото: скриншот видео «ЗИ - Злой ижевчанин»
Завьялово. Удмуртия. В Завьяловском следственном отделе СУ СК России по Удмуртии возбудили уголовное дело после жалобы местных жителей на размытую дорогу между деревней Новый Урал и СНТ «Союз». Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Дело возбудили по статье 293 УК РФ («Халатность») из-за нарушения прав граждан на дорожную инфраструктуру.

Напомним, ранее «Сусанин» писал о размытой дороге, на которой образовались большие провалы.

«В СМИ сообщается о проблемах с дорогой к деревне Новый Урал. Каждую весну проезжую часть размывает, на ней появляются глубокие колеи, из-за чего проезд к населённому пункту невозможен», — отмечают в Следкоме Удмуртии.

В рамках следствия будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за содержание дороги.

