Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в воровстве кофе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, кассир одного из сетевых магазинов заметила мужчину, который прятал под свою куртку кофе со стеллажей. Сотрудница попросила его оплатить товар, но злоумышленник быстрым шагом направился в сторону выхода. Когда кассир с администратором торгового зала попытались остановить похитителя, он ударил одну из женщин кулаком по лицу и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело. Во время оперативно-разыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого — 37-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска. Его задержали.