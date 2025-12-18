Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Щелкунчик: погружение в сказку Лонгрид ИРЗ для жизни Лонгрид Первый спутниковый снимок Ижевска Лонгрид

Ижевчанин ударил сотрудницу магазина, чтобы убежать с украденным кофе

15:50, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Ижевчанин ударил сотрудницу магазина, чтобы убежать с украденным кофе
15:50, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#уголовное дело
Источник фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
194
0

Женщина попыталась его задержать.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, подозреваемого в воровстве кофе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По версии следствия, кассир одного из сетевых магазинов заметила мужчину, который прятал под свою куртку кофе со стеллажей. Сотрудница попросила его оплатить товар, но злоумышленник быстрым шагом направился в сторону выхода. Когда кассир с администратором торгового зала попытались остановить похитителя, он ударил одну из женщин кулаком по лицу и скрылся.

По данному факту возбудили уголовное дело. Во время оперативно-разыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого — 37-летнего неработающего, ранее судимого жителя Ижевска. Его задержали. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

15:50, 18 декабря, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
194
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#кража\n#уголовное дело