Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

Следователи возбудили уголовное дело.

Омск. Омская область. При взрыве бытового газа в одном из жилых домов Омска пострадало 8 человек, 4 из них – дети. Такие уточненные данные приводит СУ СК по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Как уже сообщалось, в пятницу 12 января в 17 часов 20 минут в жилом 5-этажном доме № 9 на улице 5 Кордная в Омске взорвался бытовой газ. В результате возникшего пожара получили ожоги четверо детей, их доставили в больницу. Также пострадали четверо взрослых. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

В Главном управлении МЧС по Омской области сообщили, что пожар был ликвидирован в 22 часа 17 минут. На место происшествия прибыли специалисты ГУ МЧС России по Тюменской области с диагностическим комплексом «Струна». Он позволит оценить состояние несущих конструкций дома. Для эвакуированных жильцов дома организован пункт временного размещения в гостинице «Иртыш».

Напомним, 9 ноября 2017 года в Ижевске взорвался бытовой газ в 9-этажном по улице Удмуртская, 261. По версии следствия, его устроил один из жильцов на почве неприязненных отношений с родной матерью. В результате частичного обрушения дома погибли 7 человек. В конце декабря 3 подъезда дома были признаны пригодными для проживания, туда начали возвращаться жильцы. Пострадавшую секцию дома демонтируют в феврале.