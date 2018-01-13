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      Количество пострадавших при взрыве бытового газа в Омске достигло 8 человек

      10:16, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      10:16, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      295
      0
      #дети\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#Омск\n#происшествие\n#взрыв газа\n#пострадавшие
      Фото: ГУ МЧС по Омской области
      295
      0

      Следователи возбудили уголовное дело.  

      Омск. Омская область. При взрыве бытового газа в одном из жилых домов Омска пострадало 8 человек, 4 из них – дети. Такие уточненные данные приводит СУ СК по региону. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства. 

      Как уже сообщалось, в пятницу 12 января в 17 часов 20 минут в жилом 5-этажном доме № 9 на улице 5 Кордная в Омске взорвался бытовой газ. В результате возникшего пожара получили ожоги четверо детей, их доставили в больницу. Также пострадали четверо взрослых. Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». 

      В Главном управлении МЧС по Омской области сообщили, что пожар был ликвидирован в 22 часа 17 минут. На место происшествия прибыли специалисты ГУ МЧС России по Тюменской области с диагностическим комплексом «Струна». Он позволит оценить состояние несущих конструкций дома. Для эвакуированных  жильцов дома организован пункт временного размещения в гостинице «Иртыш». 

      Напомним, 9 ноября 2017 года в Ижевске взорвался бытовой газ в 9-этажном по улице Удмуртская, 261. По версии следствия, его устроил один из жильцов на почве неприязненных отношений с родной матерью. В результате частичного обрушения дома погибли 7 человек. В конце декабря 3 подъезда дома были признаны пригодными для проживания, туда начали возвращаться жильцы. Пострадавшую секцию дома демонтируют в феврале.

      10:16, 13 января, 2018
      Евгений Кандаков
      295
      0
      #дети\n#МЧС\n#Следственный комитет\n#Омск\n#происшествие\n#взрыв газа\n#пострадавшие

       

       

       

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