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      Жители дома на Удмуртской в Ижевске, где прогремел взрыв газа, начали заселяться в свои квартиры

      11:15, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      11:15, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      657
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#происшествие\n#Ильдар Бикбулатов\n#Минстрой
      Фото: ИА "Сусанин"
      657
      0

      Речь идет о первых трех подъездах, в которых проживали более 300 человек.

      Ижевск. Удмуртия. Жители дома на улице Удмуртской в Ижевске, где прогремел взрыв бытового газа, начали заселяться в свои квартиры. Речь идет о первых трех подъездах, в которых проживали более 300 человек. Об этом журналистам рассказали первый замглавы городской администрации Ильдар Бикбулатов и исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Иван Ястреб.

      «В понедельник мы получили результаты технического заключение о состоянии конструкций первого-третьего подъездов. В соответствии с ним, секции признаны работоспособными. Мы имеем возможность заселять жителей в квартиры. Сегодня эта работа будет организована. Отмечу, что мы проводили экспертизы несколько раз: силами «Удмуртгражданпроекта», затем провели экспертизу с помощью наших московских коллег и на прошлой неделе этот же институт работал на объекте еще раз - проверял конструкции дома, по этим результатам мы имеем возможность заселять жителей в квартиры», - рассказал Ястреб.

      Ильдар Бикбулатов уточнил, что жителей будут заселять в квартиры по графику и в сопровождении специальных бригад, составленных из сотрудников управляющей компании управления ЖКХ администрации Ижевска.

      «Жильцы заходят и смотрят, что в порядке или не в порядке, после этого мы делаем отметки в акте и жильцы остаются. Электричество подано. При захождении жильцов в квартиры мы подаем горячую, холодную воду и газ. Все коммунальные ресурсы на входе в дом есть. Все в рабочем состоянии», - рассказал Бикбулатов.

      Также Иван Ястреб прокомментировал ситуацию о трещинах, в первых трех подъездах, которые якобы появились после взрыва.

      «Дело в том, что трещины, которые сейчас есть в подъездах – это естественный износ здания. Оно 1990 года. Конечно, какие-то трещины есть, они не вызваны какой-то взрывной волной или деформациями здания», - уточнил Иван Ястреб.

      Также строители, работающие на объекте, после разбора пятого подъезда начнут утеплять торцевые стены, которые ранее находились внутри дома. Помимо этого, в квартирах установят дополнительные батареи.

      «Утепление проводится торцовых частей 4 и 6 подъезда – там, где идет демонтаж 5 секции. Сейчас идет процесс расчета - сколько необходимо поставить дополнительных батарей. Это все реализуется. Кроме этого, будет проведено утепление торцовых стен и сделано фасадными плитами та часть, которую мы видим», - уточнил Бикбулатов.

      Сейчас режим ЧС действует только на 4-6 секциях.

      Отметим, что пятый подъезд планируют демонтировать в феврале. График работ был скорректирован после того, как бригады перешли на работу в две смены вместо трех.

      Напомним, что взрыв в доме на улице Удмуртской, 261 прогремел 9 ноября. Погибли 7 человек

      11:15, 27 декабря, 2017
      Георгий Поветкин
      657
      0
      #ЖКХ\n#Ижевск\n#газ\n#взрыв\n#Удмуртия\n#Минстрой Удмуртии\n#происшествие\n#Ильдар Бикбулатов\n#Минстрой

       

       

       

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