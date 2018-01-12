Источник: в Омске взрыв газа частично разрушил пятиэтажку, пострадали минимум шесть человек

Четверо из травмированных – дети.

Омск. Омская область. Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Омске. В результате пострадали 6 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, ЧП произошло по адресу: улица 5-я Кордная, дом 9. По предварительным данным, частично обвалились стена в соседний подъезд, упал балкон. В то же время подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым и не обрушился. В МЧС информацию о взрыве газа подтвердили.

Источник сообщил «Интерфаксу» также о том, что есть пострадавшие. Это как минимум 6 человек, из которых 4 – дети.