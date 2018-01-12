  • $ 57 ↑
  • € 68.06 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Источник: в Омске взрыв газа частично разрушил пятиэтажку, пострадали минимум шесть человек

      19:27, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      19:27, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      326
      0
      #дети\n#МЧС\n#Омск\n#происшествие\n#взрыв газа
      Фото: Яндекс.Карты
      326
      0

      Четверо из травмированных – дети.  

      Омск. Омская область. Бытовой газ взорвался в пятиэтажном доме в Омске. В результате пострадали 6 человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на свой источник в экстренных службах. 

      Как рассказал собеседник агентства, ЧП произошло по адресу: улица 5-я Кордная, дом 9. По предварительным данным, частично обвалились стена в соседний подъезд, упал балкон. В то же время подъезд дома, где произошел взрыв, остался целым и не обрушился. В МЧС информацию о взрыве газа подтвердили. 

      Источник сообщил «Интерфаксу» также о том, что есть пострадавшие. Это как минимум 6 человек, из которых 4 – дети. 

      19:27, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      326
      0
      #дети\n#МЧС\n#Омск\n#происшествие\n#взрыв газа

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      28279

      Бег, тренировки и прогулки по Сарапулу: как проводят новогодние каникулы первые лица Удмуртии

      6522
      13:23, 06 января, 2018

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      5737
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4599
      15:00, 09 января, 2018

      Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

      3646
      12:53, 08 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2177

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1777
      15:14, 08 января, 2018

      На Урале собаки спасли двух заблудившихся в лесу подростков

      1151
      14:05, 06 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1031
      13:00, 09 января, 2018

      В России внесли изменения в правила противопожарного режима

      983
      12:30, 08 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1072

      Мессенджер WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

      976
      17:57, 06 января, 2018

      Актер и певец Адриано Челентано празднует 80-летие

      973
      10:04, 06 января, 2018

      В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

      885
      16:37, 07 января, 2018

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      819
      18:43, 10 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018