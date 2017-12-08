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      Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

      10:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      193
      0
      #МВД\n#Москва\n#хищение бюджетных средств\n#арест\n#деньги\n#суд\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      193
      0

      Он обвиняется в хищении 90 млн рублей.

      Москва. Басманный суд российской столицы арестовал начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Петра Гришина. Он обвиняется в хищении 90 млн рублей из бюджета ведомства.  

      Как пишет Интерфакс, Гришин проведет под стражей два месяца.  Согласно постановлению судьи Натальи Дударь, он будет находиться в СИЗО до 5 февраля 2018 года.  

      По версии следствия, главный эксперт-криминалист вместе с подельниками (его заместителем Олегом Мазуром и предпринимателем Сергеем Нарутовым) заключали договора на поставку оборудования центру по завышенной цене. Таким образом, они нанесли ущерб бюджету на сумму 90 млн рублей.  

      В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Олег Мазур и Сергей Нарутов, также как и Гришин, заключены под стражу на два месяца. Все три фигуранта дела свою вину не признают.  

      Отмечается, что во время заседания суда прокурор и сторона защиты просили судью поместить криминалиста под домашний арест.  По словам адвоката Гришина, обвиняемому нужно заботиться о жене, болеющей раком, а также о малолетнем ребенке. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство. 

      10:58, 08 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      193
      0
      #МВД\n#Москва\n#хищение бюджетных средств\n#арест\n#деньги\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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