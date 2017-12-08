Суд арестовал главного эксперта-криминалиста МВД Петра Гришина на два месяца

Он обвиняется в хищении 90 млн рублей.

Москва. Басманный суд российской столицы арестовал начальника Экспертно-криминалистического центра МВД Петра Гришина. Он обвиняется в хищении 90 млн рублей из бюджета ведомства.

Как пишет Интерфакс, Гришин проведет под стражей два месяца. Согласно постановлению судьи Натальи Дударь, он будет находиться в СИЗО до 5 февраля 2018 года.

По версии следствия, главный эксперт-криминалист вместе с подельниками (его заместителем Олегом Мазуром и предпринимателем Сергеем Нарутовым) заключали договора на поставку оборудования центру по завышенной цене. Таким образом, они нанесли ущерб бюджету на сумму 90 млн рублей.

В настоящее время против них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Олег Мазур и Сергей Нарутов, также как и Гришин, заключены под стражу на два месяца. Все три фигуранта дела свою вину не признают.

Отмечается, что во время заседания суда прокурор и сторона защиты просили судью поместить криминалиста под домашний арест. По словам адвоката Гришина, обвиняемому нужно заботиться о жене, болеющей раком, а также о малолетнем ребенке. Однако суд отказался удовлетворить ходатайство.